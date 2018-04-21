Ev hanımından resim sergisi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ev hanımı Nurhan Kırsoy, 26 yağlı boya tablosuyla sergi açtı. Resimler, sergiyi ziyaret edenlerce beğenildi.

Ödemiş Büyükşehir Yerel Hizmetler Binasında, ev hanımı 2 çocuk annesi Nurhan Kırsoy'un 26 yağlı boya tablosunun yer aldığı resim sergisi açıldı. 'Deniz, kadın ve at' konulu sergi ilgi çekti, beğeni topladı.

Kırsoy'la resim konusunda bir süre önce çalışma yapan ressam Mustafa Ali Kasap, "Sanat bir ülkenin can damarıdır. Sanatsız bir ülke yaşayamaz. Büyük önder Atatürk de sanatla ilgili veciz sözler söylemiştir. O bakımdan, sanat bizim vazgeçilmemizdir. Nurhan Hanım bana geldi, bir süre çalıştık. Kendisinde büyük kabiliyet gördüm. İşte yaptığı tablolarla bunu ispatlamıştır. Kendisini kutluyorum" dedi

Nurhan Kırsoy ise "Evde boş zamanlarımda kendimi resme verdim. Çok zevk aldım. Bu tablolar benim için paha biçilmez eserlerdir, mutluluk duyuyorum" dedi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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