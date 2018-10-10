EÜ öğrenci toplulukları yeni döneme hazır

EGE Üniversitesi'nde (EÜ) faaliyet gösteren 69 öğrenci topluluğu için kayıtlar başladı.

Ege Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılında 69 öğrenci topluluğu faaliyet gösteriyor. Öğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, tanışıp yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını, ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacı ile faaliyet gösteren topluluklar, Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde tanıtım ve üye kayıt stantları kurdu. Öğrenci topluluğu stantları yoğun ilgi gördüb

Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu eğitmeni Enes Tokcan, "Üniversite içerisinde en aktif topluluk biziz. Çünkü her hafta etkinlik düzenliyoruz. Bunun dışında üyelerimizden yönetim izni alarak yarışlara katılanlar var. Her yıl EBİFEST adı altında diğer üniversite bisiklet topluluklarının katıldığı bir festival düzenliyoruz. Etkinliklerimiz polis koruması eşliğinde güvenli bir şekilde yapılıyor" dedi.

Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde öğrenci topluluğu stantlarının yanı sıra sosyal sorumluluk tanıtım masaları da yer aldı. Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü desteği ile kurulan organ bağış standında yetkililer tarafından organ bağışı ve bunun önemi hakkında öğrencilere bilgi verilirken, isteyenlere form doldurmaları için teşvikte bulunuldu. Organ bağışının dini inançlara aykırı olmadığını belirten yetkililer, bağışlanan organların filizlenen canlar olduğunu ve organ bağışının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da caiz kılındığını hatırlattı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci topluluklarına kayıtlar 12 Ekim Cuma tarihine kadar devam edecek.

İZMİR, ()

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