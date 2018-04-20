EÜ'de çocuklarla yönetim kurulu toplantısı

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Şehit Erkan Er Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri ile '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Temsili Yönetim Kurulu' toplantısı yaptı.

Ege Üniversitesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklarla birlikte temsili yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Ecrin Akyürek'e devretti. Ege Üniversitesi Eski Senato Salonu'nda düzenlenen temsili yönetim kurulu toplantısına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra, rektör yardımcıları, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, dekanları, EÜ yönetim kurulu üyeleri ve Bornova Şehit Erkan Er Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu koltukları sizlere devretmek ve sizlerin gerçekleştireceği yönetim kurulunu izlemek bizlere onur ve mutluluk veriyor. Siz değerli çocuklarımız unutmayın ki bu ülke bize sizin emanetinizdir, size de gelecek nesillerin" dedi.

Ege Üniversitesi Temsili Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapan öğrenci Ecrin Akyürek ise "Bu mutlu günde bir araya gelerek birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve sevgi duygularının bütün gönüllerde yer etmesini sağlamak en büyük amacımızdır. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edildi. Çocuk masumiyetinde tertemiz ve art niyetsiz duygularla el ele veren, birbirini kucaklayan huzurlu bir ülke için buradayız. Bu günü birlik, şenlik havasında çocuklarla beraber kutlamak ve çocuk haklarının korunduğu bir üniversite ortamı yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

Daha sonra sırasıyla fakülte dekanları, geleceğin dekanları küçük çocuklara dekanlık binişlerini giydirdi.

Yönetim kurulunda, geleceğin dekan adayları dikkat çekici önerilerde bulundu. Geleceğin dekan adaylarının önerileri arasında köylerde okulda okuması gereken ama tarlalarda çalışan çocuklara yardım eli uzatmak, her çocuğun okuması için üniversitelerin bölümlerinde bağış kutusu oluşturmak, teknolojiyi kullanamayan okullara bilgisayar ve akıllı tahta yardımı yapmak, kitabı olmayan okullara kütüphane desteğinde bulunmak yer aldı. Prof. Dr. Necdet Budak, geleceğin küçük dekanlarının önerilerini dikkatle not aldı.

Ege Üniversitesi Rektörlük Binası önünde temsili yönetim kurulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Temsili yönetim kurulu toplantısı Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlandı.

İZMİR, ()

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