ETMP'ye 'Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz' manşetiyle destek

ÇORUM’da 34 yıldır yayın yapan Çorum Haber Gazetesi, imkanı olan herkese Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na (ETMP) destek olma çağrısında bulundu. Gazete, ilan, reklam ve abonelik ücretlerinde de 3 ay boyunca yüzde 10 indirim uyguladığını duyurdu.

Kentte 34 yıldır yayın hayatını sürdüren Çorum Haber Gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Açıklanan programı 'Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz' manşetiyle haberleştirip okuyucularına duyuran gazete, imkanı olan herkesin de programa katkıda bulunması çağrısında bulundu. Gazete ayrıca, ilan, reklam ve abonelik ücretlerinde de 3 ay boyunca yüzde 10 indirim uyguladığını açıkladı.

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, gazete olarak bakanlığın indirim kampanyasını sadece haberleştirip kamuoyuna duyurmayı yeterli görmediklerini ve içerisinde yer alarak kampanyaya daha çok dikkat çekmeyi düşündüklerini vurguladı. Yolyapar, “Gazetecilik mesleğimde 48’inci yılımı geride bıraktım. Gazetemizin de yayın hayatının 34’üncü yılındayız. Bugüne kadar gerek şahsım gerekse gazete olarak hep olumlu, objektif ve yapıcı olmaya gayret ettik, özen gösterdik. Bugün de ülkemizin ve toplumumuzun menfaatleri doğrultusunda indirim kampanyasına yer alıyoruz. Çorum'un bu dayanışmaya katkıda bulunması için çağrı yaptık. Yerel bir gazete olarak eğer ekonomik anlamda ülkemizin düzlüğe çıkmasında az da olsa bir katkımız olacaksa biz kendimizi mutlu addedeceğiz” dedi.