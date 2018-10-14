Etiketlerde sadece TL olacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası Başkanı Abdullah Akça, "Fiyat etiketi üzerinde Türk Lirası'ndan başka bir para cinsinden fiyat yazmayacak. Ayrıca fiyat etiketinde bulunan tüm bilgiler Türkçe olacak. Aksi davrananlar hakkında 274 TL'lik ceza uygulanacak" dedi.

Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası, 3 Ekim'de yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) konferans salonunda toplantı düzenledi. Oda Başkanı Abdullah Akça, kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin küçük esnafı, dolayısıyla bakkal, market, bayi ve büfecileri zor durumda bıraktığını belirterek, "Ürünlerde yerli malı üretim logosunun olması ve tüketicileri yerli ürün tüketimine teşvik etmek elbette ki bizim için önemli ve ülkemizin kazanması için desteklediğimiz bir durum. Ancak uygulamada bazı sıkıntılarımız var. Yönetmelik 15 gün içerisinde uygulamayı zorunlu kılıyor ancak 4-5 bin ürünün raflarda fiyat etiketini değiştirmek, çoğunlukla tek başına çalışan bakkal ve marketçilerimiz için zor bir durum. Ayrıca gönül isterdi ki fiyat etiketlerini biz bakkallar ve marketler değil, bizzat üreticilerin kendileri ürünlerin üzerine işlese. Çünkü böyle bir durumda bizim yeni bir etiket koymamıza gerek kalmazdı" dedi.

Yönetmeliğe uymayan etiketler için 274 lira cezai işlem uygulanacağını vurgulayan Abdullah Akça, Manavgat'ın turizm bölgesi olması nedeniyle özellikle turistik bölgelerde yabancı döviz cinsinden de fiyat etiketlerinin bulunduğunu hatırlattı. Akça, "Kanun ve yönetmelik gereği fiyat etiketinde Türkçeden başka dil, Türk Lirasından da başka para cinsinden fiyat yazmayacak. Fiyat etiketi üzerinde 70 Euro yazıyor, ama Türk Lirası cinsinden farklı bir rakam var. Bu gibi tüketiciyi aldatıcı bir durumun da olmaması için kanunda da açıkça belirtildiği gibi fiyat etiketi üzerinde Türk Lirasından başka bir para cinsinden fiyat yazmayacak. Ayrıca fiyat etiketinde bulunan tüm bilgiler Türkçe olacak. Aksi davrananlar hakkında yine 274 TL'lik ceza uygulanacak" diye konuştu.

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