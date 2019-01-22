ETİK ile meslek lisesinden iş birliği protokolü

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ile Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Sektöre eğitimli ve deneyimli insanların kazandırılmasını önemsiyoruz" dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ile Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, mesleki eğitimde işbirliğine gidecek. ETİK üyesi konaklama tesisleri, yiyecek-içecek ve konaklama seyahat hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilere alanlarıyla ilgili bölümlerde mesleki eğitim ve pratik yapma olanağı sağlayarak destek verecek.

Mesleki eğitimde işbirliği protokolüne TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler ile Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferhan Günlü imza koydu. Meslek liselerinin sektör için vazgeçilmez olduğunu belirten İşler, Egeli turizmciler ve eğitimcilerin katıldığı protokol imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sektör olarak 2023 stratejisinde 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefimiz var. Hedefleri yakalamanın yolu sadece otel inşa etmekten, işletmekten geçmiyor. Bunu gerçekleştirmek için tesislerimizde eğitimli, kalifiye insanların görev alması gerekir. Bu anlamda meslek liseleri bizim için vazgeçilmezdir. Verdikleri eğitimle sektöre böyle ciddi katkı koyan eğitimcilere teşekkür ediyorum."

Sektöre istihdam yaratırken nitelikli elemanlar kazandırmak için böyle bir protokol yapmaya karar verdiklerin anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Sektöre eğitimli ve deneyimli insanların kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu yüzden işbirliği protokolü çok önemli" dedi. İşler, teorik eğitimi işyerinde pratikle pekiştiren öğrencilerin mezun olduklarında tesislerde istihdam edilmesinin kolaylaşacağını sözlerine ekledi.

Meslek eğitiminde vizyon sorunu bulunduğunu anlatan Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferhan Günlü de, "Çağın gereklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Sektörle işbirliği en önemli hedeflerimizden bir tanesi" dedi. Günlü, "Protokolle konaklama ve seyahat hizmetleri alanında okul ile sektörü yakınlaştırmış olacağız. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimizin işbaşı eğitimleri sağlanacak. Öğrencilerimiz sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalifiye personel olarak mezun olacaklar" diye konuştu.

İZMİR, ()

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