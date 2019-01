Et ve et ürünleri satan işletmelere denetim

TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı yöneticiliği ekipleri Gülek–Karboğazı mevkiinde et ve et ürünleri satışı yapan işletmelere denetimler gerçekleştiriyor.

Kış mevsimi dolayısıyla Karboğazı Mevkiine gelen piknikçiler tarafından fazlaca rağbet gören et ve et ürünlerini kontrol eden ekipler, özellikle de hileye açık, riskli ürünler olması sebebiyle gerek seyyar satıcılar, gerekse kendin pişir kendin ye, lokanta ve kasap işletmelerinden tür tayini yapmak üzere sucuk numuneleri aldı. Ekipler, işletmeleri halk sağlığını korumak adına hayvansal gıdaların yüksek riskli gıdalar olması sebebiyle, saklanması ve hijyeni açısından mühürsüz et, kontrolsüz et, etiketsiz et ürünleri, son kullanma tarihleri konusunda kontrol edip uyararak, standartlara uymadığı tespit edilenlere yasal işlem başlattı.

FOTOĞRAFLI