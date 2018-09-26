Estetikçiler dernek çatısı altında buluştu

BURSA’daki estetikçiler daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için dernek çatısı altında bir araya geldi. BESDER Başkanı Gülin Çifçi, merdiven altı estetikçilere karşı uyarıda bulundu.

Bursa'da estetikçiler, kısa adı BESDER olan Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği’ni kurdu. Bursa'da aynı zamanda ilk olan derneklerini tanıtan Kurucu Başkan Gülçin Çifçi ve üyeler, bir araya gelmelerinin kendileri için önemli olduğuna işaret etti. Estetik sektörünün gittikçe büyüyen inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Gülin Çifçi, "Dünyada 20 milyar dolarlık cirosu var. Türkiye’de ise 1 milyar 300 milyon avroluk bir hacmi var. Gittikçe büyüyor. Eğitim seviyemiz arttıkça güzelliğimize daha çok önem veriyoruz. Bu yüzden güzel ve kaliteli şeyler yapılması sektör için elzem. Bu maksatla dernek kurmanın ve çalışmaya başlamanın heyecanını yaşıyoruz'' dedi.

Merdivenaltı yerlerle ilgili insanları bilinçlendirmeleri gerektiğini de söyleyen Çifçi, "Bilgi sahibi olmadıkları için çok iyi eğitim almış kişilerin kendilerine nerelerde bakım yaptırdıklarına inanamazsınız. Bazen ağzım açık kalıyor. Yaptırım olması çok önemli, bunun bir cezasının olması gerekiyor. Botoks ve dolgu yapmak için insanlara su enjekte edildiğini duyuyorum. Bu kadar vahim şeyler var. Hiç eğitim almamış insanlar sadece hekimlerin yapabileceği işlemleri yapma cüretinde bulunuyor. Denetim eksikliği inanılmaz derecede” diye konuştu.