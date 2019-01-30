'Estetik Hatlar' sergisi açıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AZERİ ressam Babek Rustemzade'nin çalışmalarının yer aldığı 'Kadınlarda Estetik Hatlar' adlı sergisi açıldı.

Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış kurdelesini ressam Babek Rustemzade ve davetliler kesti. Rustemzade'nin 16'ncı kişisel resim sergisinde, hat sanatıyla resim sanatının birleştirildiği 'Kadında Estetik Hatlar' konulu çizimlerden oluşan eserler yer aldı.

Halk Sanatları Dekorasyon ve Resim Bölümü'nden mezun olan ve 2003-2005 yılları arasında St. Petersburg Ressamlar Sarayı'nda dekor ve anatomi eğitimi de alan Babek Rustemzade, Kafkas Üniversitesi ile Azerbaycan Meslek Lisesi'nde de resim öğretmenliği yaptı.

Bazı eserleri İran'da Tebriz Halı Fabrikası'nda halı olarak dokunan Babek Rustemzade, 'Atatürk Portreleri' adlı proje sergisinin ardından 'Kadınlarda Estetik Hatlar' adlı projesi için çalıştı. Uzun süre çalışma sonunda 40 eserin yer aldığı sergiyi açtı. Babek Ruztemzade, 'Kadınlarda Estetik Hatlar' çalışmasıyla minyatür resim sanatını geliştirmeyi amaçladığını, çizimlerinde hattat mürekkebi ile kamış kullandığını, yeni projesiyle geleneksel sanatta bir çığır açacağına inandığını söyledi.

'Kadınlarda Estetik Hatlar' sergisi, 10 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacak.

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