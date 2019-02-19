ESO’dan yeni eğitim hamlesi

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) üyelerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

ESO Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağı (ESO-ABİGEM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi-Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde MİNİ MBA (İşletme Yüksek Lisans) programı başladı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin öğretim üyeleri tarafından ESO Üyelerine yönelik başlayan eğitimlerde, yönetim ve örgüt, muhasebe, mali tablo analizi, finansal yönetim, üretim ve tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, pazarlama yönetimi ve satış yönetimi konularında bilgi verilecek. ESO-ABİGEM eğitim salonlarında gerçekleştirilecek olan eğitimler 60 saat sürecek ve 5 haftada tamamlanacak.



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