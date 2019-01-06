Esnaftan Ölümle Tokalaşma Projesi'ne destek

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde oto aksesuar satış yeri sahibi Zeki Gürkan, Ölümle Tokalaşma Projesi kapsamında sattığı emniyet kemeri tokalarını emniyet yetkililerine teslim etti.

Kumluca'da oto aksesuar satış yeri sahibi Zeki Gürkan, Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Ölümle Tokalaşma Projesi'ne işletmesine destek verdi. Zeki Gürkan, iş yerinde sattığı emniyet kemeri tokalarını Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi'ne teslim etti. Kaymakam Hakkı Uzun ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Zeki Gürkan'a örnek davranışından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Zeki Gürkan, "Emniyet kemeri tokası satışının yasak olduğunu bilmiyordum. Ölümle Tokalaşma Projesi'nden bilgi sahibi oldum. Beni etkileyen en önemli mesaj 'Bu tokaları satan esnaf, cinayetin ortağıdır' manşetli haber oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerine haber vererek elimde bulunan 46 emniyet kemeri tokasını projeye destek olmak amacıyla teslim ettim" dedi.

Kaymakam Hakkı Uzun, emniyet kemeri sinyalini susturmak için toka takmanın ölümle tokalaşmak olduğunun altını çizerek, "Bana ve bize bir şey olmaz düşüncesinden vazgeçmeliyiz. Trafikte uygulamaya konulan her kural değişik deneyim ve tecrübeler sonucu ortaya çıkmıştır. Konulan her kural da insan hayatı ve sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Esnafımıza gösterdiği bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu davranışları dükkanlarında toka bulunan diğer esnaflarımızdan da bekliyoruz" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan da şöyle dedi:

"1 TL'ye satılan masum bir ürün olarak görünüyor ama hiç de masum bir aparat değil. Emniyet kemeri ikazını susturmak için takılan toka sadece kişiyi kandırır. Küçük bir hatanın bireylerin hayatlarını kaybetmesine sebep olacağının farkında olmalıyız. Projeye destek veren Zeki Gürkan'a örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum."

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