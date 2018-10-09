Esnaftan Kaymakam Gencer'e plaket

ADIYAMAN Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’e plaket verdi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’i makamında ziyaret eden Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Ahmet Gencer’e Sugözü piknik alanına ve köylere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verdi.

Gencer plaketten dolayı Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve Yönetim Kurulu üyeleri teşekkür ederek, "Esnafımızın her daim yanındayız. İlçemize hizmet etmek bizler için onur ve gurur vericidir. İlçemizin kalkınması konusuna elimizden gelen her türlü hizmeti yapacağız ve yapmaya hazırız" dedi.

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