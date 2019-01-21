Esnaflardan uyarı: Ücretsiz poşet istemeyin

Filiz YILDIRIM/RİZE, () - RİZE Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy “Büyük marketlere baktığınızda poşet alımında yüzde 50 bir azalma var” dedi. Rize Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Galip Koç da “Afiş bastırıp bakkal amcalarımızı ziyaret ettik. Poşetin ücretsiz verilmesi durumunda örneğin 100 metrekare bir işletme 1000 TL ceza ödeyecek. Bakkal amcalardan ücretsiz poşet istemeyin” dedi.

Rize Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, “Büyük marketlere baktığınızda poşet alımında yüzde 50 bir azalma var. Fakat bunu küçük bakkallar tam uygulayabiliyor mu, uygulayamıyor. Bakkallarımızın iki sorunu var. Birincisi ‘bakkal amca’ mantığı, Ahmet Amcasından, Ayşe Teyzesinden poşet ücreti isteyemiyor. İkincisi de köydeki mahallerdeki küçük bakkalların barkot uygulaması yok. Ama poşetlerin çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla uygulamaya konulan proje başarılı bir şekilde işliyor” dedi.

'ÜCRETSİZ POŞET İSTEMEYİN'

Rize Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Galip Koç “Rize Bakkallar ve Bayiler Odası olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber afiş bastırıp bakkal amcalarımızı ziyaret ettik. Yönetmelik hakkında bilgi verdik. 15 mikron kalınlığında ve üzerinde barkod numarası olan poşetlerden ücret almaları gerektiğini söyledik. Ücretsiz vermeleri durumunda işletmelerinin her metrekaresi için 10 TL gibi bir cezaya maruz kalacaklarını bildirdik. Poşetin ücretsiz verilmesi durumunda örneğin 100 metrekare bir işletme 1000 TL ceza ödeyecek.” diye konuştu.

ÇÖP POŞETİ SATIŞIMIZ ARTTI

Müşterilerle sohbet imkânı bulduklarını belirten Başkan Koç “Hiç kimse bu plastik poşetleri etrafa yaymıyordu hepsini tekrar kullanıyordu ve sonunda çöp poşeti yapıp çöpe atıyordu. Şimdilerde çöp poşeti satışımız arttı. Peki bu çöp poşetleri doğada kayboluyor mu? Hayır. Vatandaşlardan ve müşterilerimizden ricamız alış verişlerinde file kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri ve bakkal amcalarımızı zor durum da bırakmamalarıdır.” şeklinde konuştu.