Esnafın sorunları konuşuldu

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Esnaf Odası'nın organizasyonunda bu yıl hizmete açılan Kınık Sanayi Sitesi esnafının sorunlarının konuşulduğu toplantı düzenlendi.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Sanayi Sitesi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Emniyet Müdürü Halil Baydemir, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Belediyesi meclisi üyeleri Ali Bekik ve Musa Çetin, Kaş Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer ve Kınık Sanayi Sitesi esnafı katıldı.

Kaş Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, "Yıllardır özlemi çekilen Kınık Sanayi Sitesi açıldı. Esnafımız bir arada, modern iş yerlerinde hizmet veriyor. Ancak sorunlarınız olduğunu biliyoruz. Bu toplantıda bu sorunları dinleyeceğiz. Çözüm yolları üreteceğiz" dedi.

Ardından söz alan sanayi esnafı en baştaki sorunlarının güvenlik olduğunu aktardı. Sitenin etrafının güvenlik duvarı ya da tel örgüyle çevrilmesini isteyen esnaf, girişe de güvenlik kulübesi konulup, 24 saat güvenlik görevlisi bulunmasını gündeme getirdi.

Esnafın önerisinin ardından konuşan Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Belediye olarak altyapı konusunda gerekeni yaptık. Çevre yollarını asfaltladık. İçeriye kilit taşı döşedik. Çok önemli sorunlar aşıldı. Bugün dile getirilen sorunları da elbirliğiyle çözüme kavuşturacağız. Sanayi sitesinin etrafı kısa sürede tel örgüyle çevrilerek, güvenli hale getirilecek" diye konuştu.

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