Esnaf ve polis, şehitler için helva dağıttı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA esnafı, Antalya polisi ve şehit yakınları, kentin en işlek caddelerinden Burhanettin Onat'ta şehitleri anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, 3 bin kişiye irmik helvası ikram edildi.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen programda, 2 kazan irmik karıldı ve 40 kilo irmik kullanıldı. 3 bin kap irmik helvası, polis ve esnaf tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliği, her meslek grubundan insanın organize ettiğini belirten aşçı Hacı İbrahim Orçan (47), "Burada, berberi, kasabı, manavı, şoförü, polisi, hepimiz bir aradayız. Tek amacımız, şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okutmak. Antalya esnafı olarak her zaman askerimizin, polisimizin yanındayız. Bu vatanı karşılıksız sevdik, ötesi yok. Ben de şehit yakınıyım, şehit babamız da burada. Tek isteğimiz, çocuklarımız artık toprağa düşmesin. Analar, babalar ağlamasın" açıklamasında bulundu.

Programa katılan ve vatandaşlara irmik helvası ikramında bulunan şehit babası Bayram Çölkesen ise "Oğlum Serkan Çölkesen, 5 Eylül 2015'te Hakkari'de şehit düştü. Bugün burada tüm şehitlerimiz adına elimizden geldiğince helva dağıtmaya çalışıyoruz. Oğluma ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet" dedi.

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