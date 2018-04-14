Esnaf Kooperatifi'nden hastaneye bağış

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu, Kaş Devlet Hastanesi'ne cihaz ve 8 bin liralık tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Kaş Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, yönetim kurulu üyeleri Ali Efeoğlu, Mehmet Akay ve Abdullah Öztürk, Kaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Yılmaz ve Hastane Müdürü Hüseyin Teke'yi ziyaret etti. Ziyarette Kaş Devlet Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Rahmi Alkan da hazır bulundu.

Kooperatif Başkanı Ramazan Çetin, "Kaş Devlet Hastanesi'nin sorunlarının çözümünde gücümüz oranında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kaş'taki sivil toplum kuruluşları ve yardımseverler de yeni Kaş Devlet Hastanesi'nin açılışından bu yana katkı sağlıyor. Biz de 'çorbada tuzumuz olsun' diyerek, ortopedi ameliyatlarında kullanılan otomatik turnike cihazının ihtiyaç olduğunu öğrendik. Doktorumuzla konuşarak 22 bin liralık cihazı aldık. Bugün de teslim ediyoruz. Ayrıca verilen listeye göre aldığımız 8 bin liralık tıbbi malzeme bağışında bulunuyoruz. Bu bir adım. Buradan tüm yardımseverleri hastanemizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda yardıma çağırıyorum. Çünkü bugünkü alet bizim de bir yakınımıza veya bize sağlık olarak geri dönecektir" dedi.

Kooperatif Başkanı Ramazan Çetin, para ve otomatik turnike cihazını Başhekim Uzm. Dr. Serdar Yılmaz'a teslim etti.

Başhekim Yılmaz, yardım için teşekkür ederek, konuklarına hastaneyi gezdirdi.

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