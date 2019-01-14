Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Arslan hayatını kaybetti

KİLİS Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan (73), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun süreden bu yana Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hamit Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümünü Kilisli esnaflar üzüntü ile karşıladı.