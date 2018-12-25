Esnaf iş yerinde ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da iş yerinde kalp krizi geçiren Mehmet Güven (74) yaşamını yitirdi.
Konak Mahallesi Uğur Sokak'ta sıhhi tesisat malzemeleri satışı yapan Mehmet Güven'in iş yerinin kapısının dün saat 17.30 sıralarında açık olduğunu gören komşuları içeriyi kontrol etti. Mehmet Güven'i yerde hareketsiz yatarken bulan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Güven'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Mehmet Güven'in yakınları iş yerine gelerek gözyaşı döktü. Güven'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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