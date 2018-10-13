Esnaf çocuklarına ücretsiz kurs

MARMARİS Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerinin çocuklarına hizmet binasında ücretsiz İngilizce, matematik ve fen dersi kursu verecek.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin çocuklarına ve torunlarına ücretsiz kurs hizmeti verecek. Odanın hizmet binasında cumartesi günleri saat 10.00 ila 17.00 arası 45 dakika arayla, 3 sınıfta İngilizce, matematik ve fen dersleri kursu verilecek. Kayıtların devam ettiği kurslara, dershane öğretmenlerinin eğitim vereceği, talebin arttığı takdirde salon kiralanarak devam ettirileceği bildirildi. Ayrıca talep geldiği takdirde resim ve müzik kurslarının da açılmasının planlandığı belirtildi.

Üyelerine mesaj ve sosyal medya aracılığıyla duyuruyu yapan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, "Geçen sene başlattığımız proje kapsamında oda üyelerimizin çocuklarına ve torunlarına dershane öğretmenleri desteğiyle ücretsiz kurs verdik. Bu yılda projemizi devam ettirerek tamamen ücretsiz kurslarımızı başlattık. İngilizce, matematik ve fen dersleri dışında gelecek olan talebe göre resim ile müzik kursuda açmayı planlıyoruz. Oda olarak hayata geçirdiğimiz projelerin tek amacı, üyelerimizden aldığımız aidatları onlara hizmet olarak geri vermektir" dedi.

Kursların 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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