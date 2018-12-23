Eskiyen üniformalar kilim oluyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde eskiyen üniformalardan üretilen kilimler, konaklayan turistlere satılırken, elde edilen gelir sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılıyor.

Side bulunan 5 yıldızlı bir otelde, personelin kullandığı eskiyen üniformalar çöpe atmak yerine yeniden değerlendirerek kilim yaptırılıyor. Üretilen kilimler yıl boyunca resepsiyonda satışa sunulurken, bazı özel günlerde de otel içerisinde hazırlanan pazar yerinde kurulan tezgahlarda satışa çıkarılıyor.

Otelin Müşteri İlişkileri Müdürü Derya Altmış, otel personelinin kullandığı üniformaların eskidiği zaman değiştirildiğini söyledi. Eskiyen üniformaları çöpe atmak yerine, Sarılar Mahallesi'nde anlaştıkları bir atölyede kilime dönüştürdüklerini anlatan Derya Altmış, "Atık üniformaları çöpe atmak yerine, çevreye olan duyarlılığımızdan dolayı kilime dönüştürüyoruz. Anlaştığımız bir atölyeye gönderdiğimiz üniformalar kilime çevrildikten sonra yıl boyunca resepsiyonda, tesisimizde konaklayan misafirlerimize satıyoruz" dedi.

NOEL PAZARI KURULDU

Bu haftanın Noel Haftası olduğunu hatırlatan Derya Altmış, "Tesisimizde konaklayan misafirlerimiz için özel olan günlerde -ki içinde bulunduğumuz dönem Noel Haftası- kurduğumuz küçük pazarda da bu kilimleri özel bir stant açarak satıyoruz. Kilimleri 9 Euro gibi makul bir ücret karşılığında satıyoruz ve elde edilen geliri de yine sosyal yardım projelerimizde kullanıyoruz. Otel olarak fidan dikme kampanyaları, çeşitli okullara kütüphane kurmak gibi sosyal yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI