Eskiyen lastikler kediler için eve dönüştürüldü

BOLU'da, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile meslek lisesi öğrencilerinin birlikte topladıkları atık lastikler kedi evine dönüştürüldü.Kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin, otomobillerin motor kısımları, evlerin bacaları gibi tehlike bölgelerde ısınmaya çalışırken yaşamlarını yitirmelerini önlemek amacıyla denetimli serbestlik altındaki yükümlüler ve İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, otomobil lastiklerini çeşitli renklerle boyadı. Lastikler, içlerine mama da konulabilen kedi evlerine dönüştürüldü. Kedi evleri, ihtiyaç görülen yerlere konulması için Bolu Hayvanları Koruma Derneği(BOLKAYKO) üyelerine teslim edildi. Proje kapsamında Bolu Adliyesi'ne de kedi evleri verildi. Bolu Adliyesi'nin otoparkında düzenlenen teslim törene, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Tenlik, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, BOLHAYKO Başkanı Melek Ünal, Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Aydan Özdemir, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Hasan Aksay ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, projenin sıcacık, herkesin içini ısıtan ve Bolu'ya yakışan bir proje olduğunu belirtti.