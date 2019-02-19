Eskiyen kumaşlar bez çanta oldu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde evde eskiyen gömlek, yastık kılıfı, sofra bezi ve perdeler Halk Eğitim Merkezi'nde bez çantaya dönüştürüldü.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan ücretli poşet uygulamasına destek veren Agahefendi İlköğretim Okulu öğrencileri, evlerinde eskiyen gömlek, yastık kılıfı, sofra bezi ve perdeleri topladı. Toplanan eski kumaşlar Halk Eğitim Merkezi'ne götürüldü. Burada açılan dikiş nakış kursuna katılan kursiyerler tarafından eskiyen kumaşlar bez çantaya dönüştürüldü. Bez çantalar daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz yapılan bu bez torbaları markete giren kişilere ve yoldan geçenlere ücretsiz dağıtarak projeye destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadılar. Bu kampanyamızda bizleri yalnız bırakmayan, destek olan tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

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