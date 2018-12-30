Eskişehir'de yılbaşı öncesi 'Asayiş' denetimi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerininyılbası öncesinde gerçekleştirdikleri 'Asayiş' denetiminde, 2 bin 920 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik şubesi ekiplerinin katılımıyla dün gece kentte asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde araç sürücülerinin, eğlence merkezi lerinde bulunanların kimlikleri tek tek kontrol edildi.

Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 920 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 11 işyerine idari ceza uygulandı.

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