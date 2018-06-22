Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyede

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları öne sürülen 1 kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 1 kişi de Eskişehir'e yakalandı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde 3,86 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirilen 2 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde içicisi 5 kişi hakkında da gereken yasal işlemi yaptıklarını, bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.



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