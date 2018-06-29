Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada satışa hazır halde 79 çıkı olan 21,46 gram bonzai maddesi ile 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan diğer şüpheli ise yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×