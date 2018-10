Eskişehir'de İçmimarlardan basın açıklaması

TMMOB İçmimarlar Odası Eskişehir il Temsilcisi Esen Ünverdi yaptığı açıklamada, meslek odalarını güçlerini üyelerinden aldığını belirtti.

Esen Ünverdi, düzenlediği basın toplantısında, etkin bir örgütlenme için meslek odasına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Ünverdi açıklamasında şunları kaydetti:

"Haklarımızın daha iyi korunması ve devlet bürokrasisinde daha etkin rol alabilmenin yolu, kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, İçmimarlar Odası çatısı altında güç birliği yapmasından geçmektedir. Bunu başarabilen meslek guruplarının, gücünü her zaman görmekteyiz. Her hukuksal düzenlemenin içinde yer almakta, etki sahibi olmaktadırlar. İçmimarların çok iyi örgütlendiği, meslek odalarına sahip çıktığı, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda vb. gibi Avrupa Ülkelerinde İçmimarlık en önemli mesleklerden iken, her alanda imza yetkisi var iken, ülkemizde içine düşülen vahametin sorumluluğunu kendimizde aramalıyız. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin 2005 yılında Anayasadan gelen yetkisi ile aldığı karar sonucu, İçmimarlık yetki alanı, Mimarlık yetki alanından çıkarılmıştır. Mimarın içmimarlıkla ilgili tüm yetkileri, içmimarlara geçmiştir. Mimarlar Odası bu karara karşı çıkmış ve dava açmıştır. Açılan dava lehimize sonuçlanmış ve haklılığımız tescillenmiştir. Bu karara rağmen meslek alanımızın neredeyse yüzde doksan dokuzu, farklı meslek disiplinleri tarafından ihlal edilmektedir. Bizler, meslek alanımızı kurtarmaya çalışmak, örgütlenmek yerine, alanımızı ihlal edenlerin yanında, rencide edici ücretlerle çalışmaktayız. Oysaki İç mimari proje üretme yetkisi, Odamızın belirlediği ücreti alması şartıyla, sadece Odamıza kayıtlı büro tescil belgesi sahibi İçmimarlarındır. Anayasamızın 135. Maddesine göre meslek odasına üye olunması yasal zorunluluktur. İçmimarlık faaliyeti, bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır. 6 bin 235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 33. Maddesinde der ki 'Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler' Ülkemizde Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinden mezun meslek mensupları, Meslek Odalarına üye olup, güçlerine güç katarken, biz içmimarlar meslek odamıza sahip çıkmıyoruz. 63 üniversitedeki İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun yaklaşık 60 bin içmimarın meslek odamıza kayıt yaptırarak sahip çıkması, TMMOB'nin içerisinde ve diğer kurumların nezdinde daha güçlü olmamızı sağlayacak, dengeleri değiştirecektir."

'MESLEK ALANIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ ŞART'

İçmimarların, İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde, Anayasada, Kanunlara, Yönetmeliklere ve Mahkeme kararlarına varıncaya kadar pek çok alanda çok ciddi haklarının olduğunu ifade eden Esen Ünverdi şöyle devam etti:

"Fakat mevcut durumda birçok meslektaşımızın, hukuki haklarından haberi yoktur. Anayasamızın 135. Maddesi, Mühendislik Mimarlık hakkındaki kanun, TMMOB kanunu, ayrıca TMMOB'nin Anayasadan gelen yetkisine istinaden yapmış olduğu düzenleme ile 2005 yılında TMMOB Mimarlık hizmetleri içerisinden Mimari iç mekan düzenleme hizmetlerini çıkartmış bu yetkiyi içmimarlara vermiştir. İçmimarlar Odasına kayıtlı, Büro tescil Belgesi sahibi her içmimarın imza yetkisi vardır. En büyük sorun her yıl belediyelere sunulan binlerce mimari projenin içerisindeki iç mekan düzenlemelerinin hukuka aykırı olarak mimarlarca icra edilmesi, içmimarların projeye dahil edilmemesidir. Bu sorun içmimarların müellif olma hakkını da engellemektedir. Bu projelerin her birinde içmimarlar yer alsaydı, eser hakkına sahip olacak, yapılacak değişikliklerde 70 yıl boyunca para kazanma hakkı olabilecekti. Fakat mesleğimize ve meslek odamıza, sahip çıkamadığımız için halen meslek alanımız işgali edilmeye devam ediyor. Bu projeleri mahkemelerde durdurabilmek için, bilinçli olmamız, Meslek Odamıza üye olmamız ve meslek alanımıza sahip çıkmamız şarttır."

ÜYELİK KONUSU

Esen Ünverdi, açıklamasında üyelik konusuna da değinerek, "Değerli Meslektaşlarımız 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında aftan yararlanarak üye olursanız, mezuniyet yılından itibaren ödemeniz gereken aidattan muaf olacaksınız ve Anayasal bir zorunluluğu yerine getirmiş olacaksınız. Yılda sadece 180 TL ile meslek odanıza ve odanın yürütmekte olduğu çalışmalara destek sağlayacaksınız. Af sürecinde mesleğimiz için İçmimarlar Odasına üye olursanız hepimiz birlikte meslek onurumuzu koruyacağız ve hakkettiğimiz bir yaşam için birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

-



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×