Eskişehir'de avukatlar Sakarya'daki köpek vahşetine tepki gösterdi

ESKİŞEHİR'de avukatlar, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra ölen yavru köpek ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Hayvan Hakları Komisyonu adına basın açıklamasını okuyan Avukat Buket Ünlü Hatip, Sakarya'da yaşanan olayın takipçisi olacakları söyledi. Buket Ünlü Hatip şunları kaydetti:

"Biz hayvan severler ve yaşam hakkı savunucuları, Sapanca'da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık. Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz. Öncelikle bizlere göre henüz faili belli olmayan bu cinayeti ve sorumlularını, şiddetle kınıyoruz. Ağzı süt kokan bu yavruya çekincesizce uzanan eller, ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiçbir şey olmamışçasına nefes almak istemiyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından avukatlar ve hayvan hakları savunucuları savcılığa suç duyurusunda bulundu.



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