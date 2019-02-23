Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yakaladıkları 3 şüpheliden 32 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu'ndan işlem yapıldığı öğrenildi.
Eskişehir'de 32 adet kaçak telefon ele geçirildi
ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda 32 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yakaladıkları 3...
ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda 32 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
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