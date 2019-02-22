Eskişehir Büyükşehir’in perileri Türkiye şampiyonası yarı finallerinde

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği U14 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Amasya’da düzenlenen U14 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yaptıkları 3 maçın 2’sini kazanarak 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Anadolu Şampiyonası’nın vizesini aldı. Tekirdağ’da yapılacak Anadolu Şampiyonası aynı zamanda Türkiye Şampiyonası’nın da yarı finalleri niteliğini taşıyor. Uzun yıllar sonra basketbol branşında Eskişehirli kadın sporcuların yarı finale katılma şansını yakaladığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, “Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporlara verdiğimiz desteklerin böyle gurur duyulası başarılar ile meyvelerini toplamak bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler Eskişehir’de amatör sporlara ve başarılı sporcularımıza destek olmaya, başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Tekirdağ’da Eskişehir’i temsil etmeye hak kazanan kadın sporcularımızı başarıları nedeniyle tebrik ediyorum” dedi.