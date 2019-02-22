Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden 14 mahalleye yangın söndürme tankeri

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek yangın olaylarına ilk müdahalenin gecikmeden yapılabilmesi için 14 mahalleye yangın söndürme tankerleri teslim etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelere yangın söndürme tankerleri teslim etmeye devam ediyor. Başkan Büyükerşen’in de katıldığı tören ile Alpu’da Bahçecik, Bügdüz ve Çerkez Çukurhisar’da, Beylikova’da Yukarı İğde Ağacı ve Halilbağı’nda, Çifteler’de Dikmen ve Eminekin’de, Mahmudiye’de Türkmenmecidiye ve Yeşilyurt’ta, Odunpazarı’nda Harmandalı ve Kargın’da, Seyitgazi’de Kümbet ve Bardakçı’da, Sivrihsisar’da da İlören Mahalleleri’ne de yangın söndürme tankerleri teslim edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na davet edilen mahalle muhtarları ve temsilcilerine yangınlara doğru müdahale konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Teslim sonrası konuşan Büyükerşen “Genişleyen hizmet alanımız ile birlikte bütçemiz ölçüsünde kırsaldaki mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yalnızca alt yapı ve üst yapıda değil, itfaiye hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda sizlerden gelen talepler doğrultusunda yıllarca ilgili kurumlarca ihmal edilmiş kırsal mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Bu desteğimiz artarak devam edecek. Daha önce de dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu tankerleri, bugün 14 mahallemize daha gönderiyoruz. Bu tankerler ev ve tarlalarda çıkması muhtemel yangınları söndürmeye elverişli olarak yapılmıştır. Umuyorum ki bunlara hiç ihtiyacınız olmaz. Ancak ihtiyaç durumunda da ekiplerimiz olay yerine gelene kadar yangınların yayılmasını önlemenize yardımcı olacaktır” dedi.

Traktörle istenilen yere kolayca taşınabilen yangın söndürme tankerleri, 3 ton su kapasitesine sahip olmakla birlikte 6 metre derinlikten su çekebiliyor ve 25 metre uzağa, 15 metre yüksekliğe kadar su püskürtebiliyor.