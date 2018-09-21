Eskişehir AFAD engelliler için bir ilke daha imza attı

ENGELLİLİK ve afetler alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Eskişehir AFAD Avrupa Birliği Erasmus+ 2018 proje teklif çağrısına istinaden hazırladığı 'Erişilebiliyorsam Güvendeyim' adlı projesi ile Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 190 proje teklifi arasından hibe almaya hak kazanan 13 projeden birisi oldu.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Eskişehir AFAD, engellilerin afet sonrası kendini güvende hissedebileceği yaşanılabilir ve erişilebilir geçici barınma imkânlarının tasarımını konu alan proje ile engelli bireye, destek kişisine ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilme imkanı sunuyor. Yerel düzeyde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin, ulus ötesinde ise Portekiz, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nden üniversite ve alanında uzman kuruluşların katılım sağlayacağı projeye Türkiye Ulusal Ajansı tarafından verilen hibe desteği ise 160,935,00 Avro. Bu yıl tamamlanan 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' adlı proje ile engellilerin afet ve acil durum risklerine karşı her an hazırlıklı olmaları yönünde temel becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalarını ödülle taçlandıran Eskişehir AFAD, 'Erişebiliyorsam Güvendeyim' adlı projesi ile de engellilere afet ve acil durumlar sonrasında güvenli, ulaşılabilir ve erişilebilir yaşam olanakları sunarak dezavantajlı gruplar yararına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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