TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Köy enstitülerinin aydınlığını yol göstericimiz olarak kabul ediyoruz" dedi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi, 1940 yılında kurulan ve kısa süre sonra sonlandırılan Köy Enstitüleri Projesi'nin 78'inci yılında çeşitli etkinliklerle kutladı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan etkinlikler, gün boyunca açılışlar ve törenlerle sürdü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve birçok sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikler, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından, Tarihi Bedesten'in yanındaki meydana, törenle Hasan Ali Yücel Meydanı adı verildi. Törende fotoğraf sanatçısı Mehmet Çevik'in Tekirdağ'ın kapatılan köy ilkokulları isimli fotoğraf sergisi de yer aldı

Daha sonra Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Parkı'na yerleştirilen, Köy Enstitülerinin mimarı olan iki isim, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un büstlerinin açılışı yapıldı. Burada Yücel ve Tonguç'un özgeçmişleri ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Köy Enstitüleri ruhunu yaşatma sözü verip, "Süleymanpaşa Belediyesi arak Köy Enstitüleri'nin aydınlığını yol göstericimiz olarak kabul ediyoruz. Bunun bir nişanı olarak Öğretmenler Parkı'nda, Köy Enstitüleri'nin mimarı olan iki ismi ölümsüzleştirmek istedik. Kardeş belediyemiz Odunpazarı Belediyesi de bu iki aydın eğitimcinin büstlerini bize gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak. Köy Enstitüleri'nin ruhunu yaşatacak bir Tarım Meslek Lisesi'ni önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. İçinde uygulama alanları, laboratuvarları ve derslikleri ile tam teşekküllü bir tarım eğitim kurumunu Süleymanpaşa'ya kazandıracağız" dedi.

Konuşmaların ardından büstlerin açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreni pilav, ayran ve tatlı ikramı ile sona erdi. Etkinliklerin son durağı olarak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda belgesel gösterimi ve plaket töreni gerçekleştirildi. Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü etkinliklerini Hasan Ali Yücel'in kızı Gülümser Yücel de katıldı.

