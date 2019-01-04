İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Eskiden Osmaniye Fotoğrafları' sergisi açıldı.

İlgiyle takip edilen İsmail Has tarafından kurulan ‘Eskiden Osmaniye’ isimli sosyal medya sayfasında paylaşılan fotoğraflardan oluşan fotoğraflardan oluşan sergi, Park 328 Alış Veriş Merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara'nın birlikte açılışını yaptığı sergide eski Osmaniye fotoğrafları yer aldı. Tüm Osmaniyelilerin gezmesi gereken bir sergi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Bu muhteşem fotoğrafları bir araya getirerek bu sergiyi kıymetli hemşerilerimizle buluşturmamızda bizlere destek veren emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise "Bizleri eskilere götüren ve birbirinden güzel fotoğrafları bir araya getirerek bu serginin oluşmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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