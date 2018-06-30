'Eski Yol Arkadaşları'yla perde kapatıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TİYATRO Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TED-YAR DER), 'Eski Yol Arkadaşları' adlı oyunla sezona veda etti.

TED-YAR DER'in bahçesindeki açık hava sahnesinde gerçekleşen 'Tiyatro Sezonuna Veda' etkinliğinde önce mangal partisi yapıldı. Tiyatro üzerine konuşulan partide, sezon içinde sahnelenen tiyatro oyunları hakkında izleyenlerin görüşleri alındı, yeni sezonda sahneye konulacak oyunlar hakkında bilgi verildi.

Ardından iki kişilik 'Eski Yol Arkadaşları' adlı oyun sahnelendi. Oyunda, Adem Atar (Aydın) ile Fatma Sönmez (Sevim) rol aldı. Eserin ışık efektleri ile müziğini Can Akın, sahne dekorunu Bülent Coşkuner hazırladı. Ücretsiz izlenen oyunda 1978 kuşağı öncesi ve sonrası anlatıldı. Oyun sonunda sanatçıları dakikalarca ayakta alkışlayan izleyenler, hatıra fotoğraf çektirildi, çiçekle teşekkür edildi.

TED-YAR DER Başkanı Adem Atar, tiyatro oyunlarına yaz sezonunda ara verdiklerini, yeni oyunların programa alınacağını, sıcak yaz akşamlarında sinema gösterimleriyle sinemaseverleri bir araya getireceklerini söyledi.

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