Eski Orhangazi Başsavcısı yeni adliye binasını gezdi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yapımı devam eden yeni Adliye binasının planlandığı dönemde ilçede Başsavcı olarak görev yapan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Çağlayan ve Başsavcı Coşkun ile birlikte yeni Adliye binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2013-2016 yılları arasında, Orhangazi’de Cumhuriyet Başsavcısı kadrolu ilk Başsavcı olarak görev yapan ve şuan Edirne Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Karabacak, dün bir takım temaslarda bulunmak için Orhangazi’ye geldi. Çeşitli temaslarda bulunan Başsavcı Karabacak, Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun ile birlikte yapımı devam eden yeni Adliye binasını gezdi. Heyete, Belediye Başkan yardımcısı Tarık Erdem ve Meclis üyesi Murat Çetin de eşlik etti.

Adliye inşaatını gezen heyet, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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