Eski nişanlıdan silahla tehdit ve darp iddiası

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polise başvuran G.S. adlı kadın, 3 hafta önce ayrıldığı eski nişanlısı A.D.'nin evine girerek, barışmak istediğini söylediğini, teklifini reddedince de kendi başına dayadığı tabancayla tehditte bulunduğunu, ardında da darp ettiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olay, İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D., 3 hafta önce ayrıldığı eski nişanlısı G.S.'nin uyurken evine girip, barışmak istediğini söyledi. G.S.'nin teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen A.D., belinden çıkardığı tabancayı kendi kafasına dayayarak, "Hem kendimi, hem de seni vururum" diyerek tehditte bulundu. A.D., G.S.'ye tokat attıktan sonra evden ayrıldı.

Olayın ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran G.S., eski nişanlısı A.D.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde tokat attığını kabul ettiği, diğer iddiaları ise reddettiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.