Eski Mavi Bayrak'lar alışveriş çantası oldu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörlüğü, poşet yönetmeliğinin ardından eksi mavi bayraklardan alışveriş çantası yaptırarak vatandaşlara hediye etti.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörlüğü Lokman Atasoy, poşet yönetmeliğinin ardından vatandaşları bez çanta kullanmaya yönlendirmek için eksi mavi bayraklardan yaptıkları alışveriş çantalarını dağıtıklarını söyledi. Naylon poşet yerine bez çanta tavsiye eden ve bunu özendirmek için de çabaladıklarını anlatan Atasoy, yerel yönetimlere de bez çanta dağıtmaları çağrısında bulundu.

Poşet uygulamasının yerinde bir karar olduğunu belirten Atasoy, "Yıllar önce insanlar tarafından yaratılan poşet canavarını yok etmek için bir adım atıldı. TÜRÇEV olarak bu adıma büyük destek veriyoruz. Vatandaş ilk başta şaşkınlık yaşadı ama alışmaya başladı. Poşet yerine bez çantalara yöneldi. TÜRÇEV olarak plajlarımızdaki eski mavi bayrakları geri dönüşümde değerlendirerek alışveriş çantası yaptık. Aynı zamanda farkı renklerde de çantalarımızı hazırladık. Antalyalılara dağıtıyoruz" dedi.

Yerel seçim çalışması içinde olan belediyelere de çağrı yapan Atasoy, "Belediyeler bez alışveriş çantaları yaparak vatandaşa dağıtsın. Çevremiz ve geleceğimiz için poşet kullanımından uzaklaşmak çok önemli. Bu atılan ilk atım. Gelecekte, pet şişeler, pipetler, naylon ambalajlar da yasaklanmalı. Denizi kirleten en büyük tehlike poşetler. Çünkü deniz canlıları bunları yiyor. Bu atıkları yiyen balıklar daha sonra insanların sofrasına geliyor, insanlar da onları yiyor. Kirlilik her türlü insanın kendisine geri dönüyor" diye konuştu.

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