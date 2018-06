Eski karısını bacağından vurup kaçtı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde H.I., bir süre önce boşandığı eski karısı C.D.'yi sağ bacağından tabancayla vurup yaraladıktan sonra, olay yerinden kaçtı.

Olay, ilçeye bağlı Gökçetepe köyündeki Kale mevkiinde meydana geldi. H.I., bir süre önce boşandığı eski karısı C.D. ile konuşmak üzere ilçeye bağlı Gökçetepe köyündeki Kale mevkiine gitti. H.I. ve C.D. bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. H.I., belinden çıkardığı tabancayla eski karısı C.D.'yi sağ bacağına tek el ateş ederek kasığından yaraladı. H.I., yaya olarak ormanlık araziye kaçarken, C.D. çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma, kaçan şüpheli H.I.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.