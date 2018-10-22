Eski gençlik kolları başkanı toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ak Parti Gençlik Kolları eski Başkanı İlker Deniz (29) toprağa verildi.
Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyü yakınlarında dün sabaha karşı otomobiliyle şarampole yuvarlanıp, yaşamını yitiren İlker Deniz'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere Burdur'a getirildi. Dün Sultandere mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından İlker Deniz aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
İlker Deniz'in cenaze namazına Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık ile İlker Deniz'in ailesi, yakınları ve dostları katıldı.
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