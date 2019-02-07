'Eski Gazino Günleri' canlandırıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 'Eski Gazino Günleri' adıyla düzenlenen konserdeki dansöz gösterileri ilgi odağı oldu.

Atatürk Parkı'ndaki bir restoranda Hüseyin Taşören'in organizasyonuyla gerçekleştirilen 'Eski Gazino Günleri'ne Antalya Çağdaş Fasıl Grubu da destek verdi. Konserin sanat yönetmenliğini ve sunumunu ise Arzu Singer Dede üstlendi. 'Kürdi Hicazkâr, Nihavent, Muhayyer Kürdi, Segâh, Hüzzam, Hicaz Peşrev' makamlarında şarkıların seslendirildiği konser 'Unuturum Diye Yorma Kendini' adlı eserle başladı, 'Dertler Benim Olsun' adlı şarkıyla devam etti.

Antalya Çağdaş Fasıl Grubu'nun üyeleri ile konuk sanatçılar konser süresince 'Kaderimin Oyunu', 'Ateş Olup Yaksan da', 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın', 'Agora Meyhanesi', 'Bir Garip Yolcuyum', 'Leyla Bir Özgecandır', 'Arabaya Taş Koydum', 'Hançeri Aşkınla Ey Yar', 'Ben Gamlı Hazan','Benim Yârim', 'Tel Tel Taradım Zülfünü' adlı şarkıları yorumladı.

300'den fazla izleyicinin katıldığı konserde duygu yüklü ve neşeli şarkılara izleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti, orkestranın çaldığı oyun havalarına kendilerini kaptıran genç ve yetişkinler doyasıya dans edip, çiftetelli oynadı. Gece, oryantal Damla'nın kıvrak figürleriyle sona erdi.

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