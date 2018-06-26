Eski emniyet müdürünün yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Eylül'de tahliye edilen eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta 2010- 2014 yılları arasında emniyet müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak, FETÖ soruşturması kapsamında 2 Ağustos 2016'da tutuklandı. Darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilen Sazak hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sazak, geçen 20 Eylül'deki duruşmada tahliye edildi. Bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan Sazak ve avukatı hazır bulundu. Sazak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.