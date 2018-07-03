Eski devlet hastanesi binası diş hastanesi olacak

İZMİR'in Ödemiş ilçesine modern yeni bir devlet hastanesi yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski devlet hastanesi binasının diş hastanesine dönüştürülmesi için çalışmalara hız verildi.

Zafer Mahallesi'ndeki 39 bin metrekarelik alana Sağlık Bakanlığı tarafından 32 bin 600 metrekaresi kapalı olarak 300 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapıldı. Eski devlet hastanesine göre 3 kat daha büyük olan ve içinde 8 ameliyathane, 6 doğumhane, suda doğum merkezi ve 20 yataklı palyatif merkezi ve 36 yoğun bakım yatağı bulunan, 52 milyon liraya mal olan yeni hastane binası geçen 31 Mart'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Ödemiş'e, Beydağ, Kiraz gibi çevre ilçelere de hizmet verecek yeni bir devlet hastanesi kazandırılmasının ardından Anafartalar Mahallesi'ndeki, 1971 yılında halktan toplanan paralarla 50 yataklı olarak yaptırılan ve sonradan hizmete giren 2 blok ile yatak sayısı 200'e çıkartılan eski devlet hastanesi binası atıl durumda kaldı. AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, eski devlet hastanesi binasının diş hastanesi olarak değerlendirilmesi amacıyla 4 yıl önce çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı, binanın diş hastanesi olarak kullanılması için gerekli onayı verdi.

Eski hastane binasının 4 katlı olan C bloğunun güçlendirme yapılıp, yeniden giydirilip, 25 hekimin çalıştığı bir diş hastanesi olarak hizmete sokularak

Küçükmenderes bölgesine hizmet vermesinin hedeflendiği bildirildi. Eski hastane binasındaki depreme dayanaklı olmayan diğer iki bloğun ise, yıkılıp, yeşil alan olarak düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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