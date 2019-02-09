Eski çalışanın patronu vurma anı kamerada

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-İZMİT'te işten çıkarıldığı şarküteriye pompalı tüfekle giden Ali Z., eski patronu Hayati İ.'yi bacağından vururken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., elindeki pompalı tüfekle şarküteriye gelerek üst katta bulunan ofis bölümüne çıktı. Ofis bölümüne girer girmez kendisini işten çıkartan iş yeri sahibi Hayati İ.'nin bacağına 1 el ateş eden Ali Z., daha sonra çalışanları tehdit ederek olay yerinden kaçtı. Hayati İ. kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralanan Hayati İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan Ali Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Z. bugün sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eski çalışanın patronu vurma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ali Z.'nin iş yerinin üst katına çıkar çıkmaz, Hayati İ'ye yönelerek ateş ettiği görüldü. Hayati İ.'ye ateş ettikten sonra tüfeği çalışanlara doğrultarak etrafa tehditler savuran Ali Z., başka kimseye zarar vermeden olay yerinden ayrılıyor.