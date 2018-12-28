Eski belediye başkanı yaşamını yitirdi

Muzaffer NAL/ÇAY, () - ÇAY eski Belediye Başkanı Yılmaz Altan (82), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da, 1966-1968 yılları arasında Çay Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Altan, bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Altan'ın cenazesi hastaneden alınarak önce Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Yılmaz Altan için ikindi vakti Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde konuşan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, "İlçemizin gelişmesi için bana ve benden önce hizmet etmiş belediye başkanlarına çok yardımcı oldu. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Yılmaz Altan'ın cenazesi Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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