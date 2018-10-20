Eski Bakan ve Milletvekilleri Başkan Kara'yla buluştu

KÜLTÜR ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile çok sayıda eski milletvekili Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ve eşi, Kütahya eski Milletvekili Soner Aksoy ve eşi, Adana eski Milletvekili Vahit Kirişçi ve eşi, Samsun eski Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve eşi, Erzurum eski Milletvekili Muzaffer Gülyurt ve eşi, Ankara eski Milletvekili Cevdet Erdöl ve eşi, Adana eski Milletvekili Abdullah Torun ve eşi, Çankırı eski Milletvekili Tevfik Akbak ve eşi, Van eski Milletvekili Hacı Biner ve eşi Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve eşi Gülsen Kara'yı ziyaret etti. Eski milletvekillerinde oluşan heyet, Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerindeki çalışmaları inceledikten sonra esnafla bir araya geldi. Heyete, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal da eşlik etti.

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