'Eşim şehit sayılsın'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 3 çocuk annesi Züleyha Tırak, 2004 yılında görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru eşi Nail Tırak'ın şehit sayılmasını istedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Nail Tırak, 10 Mayıs 2004 günü görevi başında aniden fenalaştı. Ekip arkadaşları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Tırak, kalp krizi geçirdiği anlaşılınca ameliyata alındı. Tırak, 14 Mayıs günü yaşamını yitirdi. Nail Tırak, ertesi gün Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşinin ölümünün ardından 3 çocuğuyla zor günler geçirdiğini belirten Züleyha Tırak, eşinin şehit sayılması gerektiğini söyledi. 14 yıl sonra bazı şeylerin farkına vardığını söyleyen Züleyha Tırak, eşine en çok ihtiyacı olduğu zamanda kaybettiğini belirterek, "O dönem kucağımda olan 3 aylık oğlum Berkay, şu an 14 yaşında. Ben 4 yıl boyunca psikolojik tedavi gördüğüm için bakamadım. Oğlumu komşularım büyüttü. Ben ayakta durmak için hala ilaç kullanıyorum" dedi. Eşi Nail Trak'ın mesleğini ve vatanını çok sevdiğini belirten Züleyha Tırak, "Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı sırada yıllarca dağdan inmedi. Yılın birkaç ayı eve geliyordu. Yüzünü böyle görüyorduk" dedi.

Şartlar çok zor olmasına rağmen hiçbir zaman yılmadıklarını anlatan Züleyha Tırak, "Antalya'ya geldik. Burada Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladığında çık mutluyduk. Güzel günler hayal ediyorduk. Bir sabah biraz rahatsız olduğunu söyledi. Ben de 'Ambulans çağırayım, hastaneye gidelim' dedim. 'Rahatsız etmeyelim arkadaşları' dedi. Bir süre sonra ekip arkadaşları aradı. Rahatsızlanmış, onlar da hastaneye götürmüş. Kalp krizi geçirmiş. Eşim 20 yıllık görevi için 16 bin 600 lira tazminat ödediler. Oğlum ve bana maaş bağlandı, ancak ben eşimin şehit sayılmasını istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğini düşüyorum" dedi.

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