Erzurum Barosu'nun Mülteci Hakları Komisyonundan, Aşkale Geri Gönderme Göç Merkezine tam not

Erzurum Barosu Mülteci Hakları Komisyonu üyeleri Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti. Baro Başkanı Talat Göğebakan, "Burası çok güzel bir mekân. Beş yıldızlı insan hakkı uygulaması var" dedi.Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle İran'dan sınarından büyük umutlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin barındığı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni gezen Erzurum Barosu Mülteci Hakları Komisyonu üyeleri, yetkililerden bilgi aldı. Merkezin fiziksel durumunun, sosyal donatıların iyi durumda olduğunu, çalışan personelin ise profesyonelleştiğini gözlemlediklerini belirten Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, merkezde kalan göçmenlerinde bulundukları ortamdan çok memnun olduklarını söyledi. Merkez hakkında hiçbir şikâyet duymadıklarını sözlerine ekleyen Göğebakan, "Burası çok güzel bir mekân. Beş yıldızlı otel hizmeti veren Geri Gönderme Merkezi'nde yok yok. Mülteci Hakları Komisyon üyelerimizle birlikte gezdiğimiz merkez bizden tam not almıştır" diye konuştu.Göğebakan, merkezde hukuka ve adalete erişim için sınırlama olmadığını, merkezdekilerle, avukatlarının rahat bir ortamda görüşme imkânı sağlandığı, avukata ve adalete nasıl erişebilecekleri konusunda kendi dillerinde broşürlerle de bilgilendiklerinin gözlemlendiği hatırlattı.

FOTOĞRAF