Erzincan'da yapılacak 500 yataklı hastanenin ihalesi yapıldı

ERZİNCAN () - ERZİNCAN'da eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye yapımı planlanan 500 yataklı modern hastane binası ile aynı alanda inşa edilecek 800 araçlık katlı otopark ihalesi yapıldı.

Kent merkezinde uzun yıllar hizmet veren Erzincan Devlet Hastanesi’nin yerine yeni hastane binası yapımı için start verildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da müjdelediği 500 yataklı modern hastane binası ile aynı alanda 800 araçlık katlı otopark binasının ihalesi gerçekleştirildi. 7 firmanın katıldığı ihalenin sonuçlanması ile birlikte inşaatın kısa sürede başlaması bekleniyor.

İhaleye katılan firma ve teklifler şöyle;

"Sarıdağlar İnşaat: 270 milyon TL, Mustafa Ekşi 271 milyon 953 bin TL, Ahes İnşaat+Sehem İnşaat 299 milyon 24 bin 053 TL, Sera Yapı A.Ş. 312 milyon 342 bin, Haşemoğlu İnşaat+Pekin Taş inşaat 317 milyon 930 bin TL, Kur İnşaat+Anadolu Yol Yapı 329 milyon 775 bin 746, Tetiş Yapı+Hasal Yol İnşaat 348 milyon 823 bin TL."

Erzincan'ın sağlık ihtiyacına karşılık vermesi hedeflenen modern hastane binası son teknolojik cihazlarla donatılacak. Erzincan'da yapımı planlanan hastane inşaatının ihalesinin gerçekleştirilmesi sevinçle karşılandı. Vatandaşlar inşaatın bir an önce başlayarak kısa sürede tamamlanmasını istedi.