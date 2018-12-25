ERÜ’de, "Evlilikte Öfke Stresle Baş Etmenin Yolları" anlatıldı

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu seminerleri çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Saygılı, “Evlilikte Öfke ve Stresle Baş Etme” konulu seminer verdi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Sefa Saygılı, “Evlilik sadece karı-koca için değil çocuklar için de önem kazanmaktadır. Çünkü çocukların sağlıklı ve dengeli bir ortamda büyümesi ve onların kişiliğinin oluşmasında, gelişmesinde, aile en önemli faktördür. Günümüzde bir takım aile düşmanı akımlar artmış durumda. Aileyi yıpratan, zayıflatan unsurlar artmış durumda. Ama buna rağmen aileler önemli. Aileler adeta insanların, dış dünyanın tehlikelerine karşı bir zırh görevi yapıyor. Bu yüzden ailemize ne kadar önem versek azdır” dedi.

Seminerin sonunda ise Prof. Dr. Sefa Saygılı’ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlik, eğitim seminerlerine katılanlara sertifika takdiminin ardından sona erdi.

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