ERÜ'ye 'Doktorclub Awards'dan'  2 ödül

İSTANBUL Üniversitesi ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültelerinin bilimsel iş birliği ile düzenlenen 'Doktorclub Awards 2018'te, Erciyes Üniversitesi'nde(ERÜ) görevli 2 akademisyen ödül almaya hak kazandı.

'Doktorclub Awards 2018' sağlık ödül töreni İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlendi. Bine yakın doktor, akademisyen ve sağlık profesyonelinin katıldığı ödül töreninde, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi'nden (GENKÖK) çalışma yapan Prof. Dr. Ali Ünal, Doktorclub Awards 2018 Jüri Özel Ödülüne hak kazanırken, aynı merkezde bilimsel çalışmalar yapan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen ise, 'Yılın Yenilikçi Diş Hekimi' ödülüne layık görüldü.

Ödül aldığı için gurur ve mutluluk duyduğunu dile getiren doktor öğretim üyesi Zeynep Burçin Gönen, "Yılın Yenilikçi Diş Hekimi kategorisinde bu yıl beni ödüle layık gören tüm jüri üyelerine ve hekimlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hücresel tedaviler ve diş hekimliğini bir araya getirmekten ve bu çabamızın ödüllendirilmesinden dolayı gururlu ve mutluyum. Projelerimizin arkasındaki büyük ekibe, katkısı olan tüm değerli hocalarıma, Genkök GMP lab çalışanlarına ve genç öğrenci arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Diğer kategorilerde ödül kazanan hekimleri tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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